Gaziosmanpaşa'da tramvay ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Gaziosmanpaşa'da tramvay ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan T4 Tramvay hattı Sağmacılar - Bosna Çukurçeşme durakları arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 KJS 519 plakalı motosiklet, seyir halindeki tramvayla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, tramvay ile motosiklet arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

