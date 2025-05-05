Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Genç Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da husumetlisinden kaçarak kafeye saklanan genç, silahlı saldırıda yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da husumetlileri ile karşılaşan 17 yaşındaki genç, yaşanan kovalamaca sonrası saklanmak istediği kafede silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Serkan S. isimli genç, arkadaşları ile cadde üzerinde yürüdüğü sırada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı. Taraflar arasında kovalamaca yaşanırken Yiğit Serkan S.'nin arkadaşları ara sokaklara kaçtı. Yiğit Serkan S. ise cadde üzerinde bulunan bir kafeye saklanmak istedi. Motosikletli şahıslardan biri elindeki silahla kafeye doğru ateş etti. Olayda Yiğit Serkan S.'nin eline kurşun isabet ederek yaralanırken, motosikletli iki saldırgan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.