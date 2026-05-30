Gaziosmanpaşa'da alkollü şekilde rastgele ateş açan ve bir kişinin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin silahla rastgele ateş açması sonucu 20 yaşındaki Zehra Aydın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin sokak ortasında silahla rastgele ateş açması sonucu mermiler o sırada sokakta bulunan Zehra Aydın (20) ile M.E.A.'a (20) isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Zehra Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yenimahalle'de rastgele ateş açtığını ve ardından olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ü.A. olduğu tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, zanlı Ü.A.'yı Bayrampaşa'da saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelinin olayı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

