Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermek isteyen bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, emniyet şeridinde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermek isteyen otomobile çarptı, motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet, ambulansa yol vermek üzere kenara yanaşan otomobile çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir olaya müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulansa yol vermek isteyen otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine yanaştırdı. Bu sırada emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ambulanstaki sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ise aynı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.