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Gaziosmanpaşa'da kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı, tüm bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı, tüm bina tahliye edildi
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Gaziosmanpaşa'da bilinmeyen bir nedenle kayan otomobil, doğal gaz kutusuna çarparak durdu. Gaz sızıntısı nedeniyle 3 katlı bina tahliye edildi, araçta kimse yoktu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da bilinmeyen bir sebeple kayan otomobil çevredekilerin çabasına rağmen durdurulamadı. Araç, bir binanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Gaz sızıntısı nedeniyle 3 katlı binada yaşayanlar tahliye edilirken, içinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobilin kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobil kayarak 3 katlı binanın önündeki doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Kaza sonucunda binanın önündeki duvar kısmen yıkılırken, doğal gaz kutusunun kırılmasıyla oluşan gaz sızıntısı yüzünden bütün vatandaşlar sokaklara döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binada yaşayan vatandaşlar tedbiren tahliye edildi. Sızıntının önüne geçilirken kazaya sebep olan otomobil kaza alanından kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri binanın doğal gazını keserek kırılan kutu ve boru üzerinde çalışma yaptı.

Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilin peşinden koştular

Öte yandan, otomobilin cadde üzerinden sokağa kayarak kontrolsüz bir şekilde girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin başıboş bir şekilde sokağa girdiği içinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobili durdurmak için insanların peşinden koştuğu görüldü. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ise doğal gaz sızıntısının sesinin net duyulduğu ve vatandaşların kutuya çarpan otomobili çektiği kazanın ilk anları görüldü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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