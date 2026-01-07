Haberler

Gaziosmanpaşa'da işyerinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri duvarı balyozla kırarak yangına müdahale etti

Gaziosmanpaşa'da işyerinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri duvarı balyozla kırarak yangına müdahale etti
Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi, duvarı balyozla kırarak sürdürülüyor ve o anlar dron kamerasına yansıyor.

Gaziosmanpaşa'da bir işyerinde yangın çıktı. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürerken, ekiplerin duvarı balyozla kırarak çalışma yapması dron kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanmaşa Yenimahalle'deki bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler duvarı kırarak yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışması sürüyor. O anlar ise dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

