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Gaziosmanpaşa'da İnşaat İşçileri Taş ve Sopalarla Kavga Etti

Gaziosmanpaşa'da İnşaat İşçileri Taş ve Sopalarla Kavga Etti
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Gaziosmanpaşa'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada, taşlar ve sopalar kullanıldı. Olay, Karlıtepe Mahallesi'ndeki inşaat sahasında meydana geldi ve anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da inşaat işçileri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Gazisomanpaşa'da bir inşaata çalışan işçilerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Taşlarla ve sopalarla birbirlerine saldıran şahısların meydan muharebesini aratmayan o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçilerden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşçiler inşaattaki taşları ve diğer malzemeleri birbirlerine fırlattı. Ardından hızlarını alamayan işçiler sopalarla da saldırdı. Kimi inşaat işçisi kaçarken kimileri sopayla peşlerine düştü. Birbirlerine saldıran işçilerin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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