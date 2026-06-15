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Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu alevlere teslim oldu

Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu alevlere teslim oldu
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Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki 2 gecekonduya daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 1 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir gecekondunda yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede yanında bulunan 2 gecekonduya da sirayet etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 03: 00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Karandeniz Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde bulunan gecekondu da yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler, bitişik haldeki diğer 2 gecekonduya da sirayet etti. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında 1 gecekondu kullanılamaz hale gelirken sirayet ettiği 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan yangın anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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