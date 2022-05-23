Yeşilçam filmi gibi olay! Gazinocuların kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Yeşilçam filmi gibi olay! Gazinocuların kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeşilçam filmi gibi olay! Gazinocuların kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Muhammet B. tartıştığı bir başka gazinonun sahibi Tolga Korkmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü, araya giren garson Onur P.'yi de yaraladı.

Gazino sahibi Muhammet B. ve L.A. (44) aralarında husumet olan Tolga Korkmaz'a ait gazinoya gitti. Burada çıkan tartışmada Muhammet B. ve L.A. silahlarını çıkardı. L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken, Muhammet B. pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'ı vurdu. Olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. ise yaralandı. İki şüpheli, kaçtı.

2 ÇOCUK BABASI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Tolga Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - 3. Sayfa

Çaydeğirmeni, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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