Gaziantep Üniversitesi'nde korkutan yangın: Milyonlarca liralık zarar oluştu

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürme sistemlerinin devreye girmediği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın sonrası merkezde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, merkezdeki söndürme sistemlerinin devreye girmediği iddia edildi.

Yangın, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde, yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana gelirken söndürme sistemlerinin ise devreye girmediği iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 5 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!