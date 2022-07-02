Son dakika haber! Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi...O anlar kamerada - Haberler

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Son dakika haber! Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi.

Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi...O anlar kamerada

Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden dolayı yaşanan 19 trafik kazası Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan 19 trafik kazasının görüntüsünü paylaştı. Araçların çarpışma ve yayalara çarpma anlarının olduğu trafik kazaları bu kadar da olmaz dedirtti. Trafik kazalarının sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden dolayı yaşandığını gösteren kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik, hatalı dönüş ve ışık ihlali olduğu görülüyor.

"Güvenliğinizi şansa bırakmayın"

İl Emniyet Müdürlüğünün sürücüleri uyardığı paylaşımda, "Trafikte her kural acı bir tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır. Lütfen trafik düzeni ve güvenliği için tüm kuralları ilke edinmeyi unutmayın, güvenliğinizi şansa bırakmayın" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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