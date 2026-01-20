Gaziantep'teki kuzen cinayeti davası başladı

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mikail Uğur davasında katil zanlısı Bekir U. hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mikail Uğur davasında katil zanlısı Bekir U. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve tanıklar hazır bulundu.

Olay günü yaşananları anlatan tanık İbrahim B., olay günü sanığın babasına ait dükkana gittiğini, sanık Bekir Uğur'un babasını arayarak Mikail ile kavga ettiklerini söylediğini, bunun üzerine sanığın babasıyla birlikte araçla olay yerine gittiklerini, ancak olay yerine vardıklarında olayın bitmiş olduğunu, olaya ilişkin herhangi bir görgüsünün bulunmadığını ifade etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Bekir Uğur, maktulün kendisine sürekli musallat olduğunu, olay günü kaçmak istediğini ancak aracının önünün kesildiğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları ise maktulün olay günü alkollü olduğunu ve sanık Bekir U.'ya saldırdığını savundu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi, olay günü dosya kapsamındaki görüntülerin çözümünün yapılması için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay geçmişi

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail Uğur (34) ile B.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U., kuzeni Mikail Uğur'u kalbinden bıçakladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mikail Uğur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı kuzen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP