Gaziantep'teki 'Kaza Yolu' Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

Gaziantep'te "Kaza Yolu" mahalleliyi tedirgin ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Güneş mahallesi 160 nolu cadde de peş peşe yaşanan kazalar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. "Kaza yolu" olarak adlandırılan bölgede, kazaların güvenlik kameralarına da yansıması tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 160 nolu cadde peş peşe kazaların yaşandığı yer olarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik akışının, yaya geçidi ve sinyalizasyon eksikliğinin tehlikeli bir hal aldığını belirten esnaflar, çocukların okula giderken karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını ve bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti. Yetkililerden acil olarak üst geçit yapılmasını veya gerekli trafik düzenlemelerinin hayata geçirilmesini isteyen bölge esnafı, hız sınırlarının düşürülmesi, trafik levhalarının artırılması ve düzenli denetimlerin yapılmasını da talep etti.

"Bu yol yapıldığı günden bu yana kazalar oluyor"

Bölge esnafı Yılmaz Demir, kazaların bu caddede artık kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Bu yol yapıldığı günden bu yana kazalar oluyor. Araç kazaları, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar ve karşıda bulunan ilkokulda okuyan küçük çocuklar hepsi kazaya maruz kalıyor buraya bir sinyalizasyon veya üst geçit gelse iyi olur" dedi.

"Her gün bir çocuğu ambulansla hastaneye gönderiyoruz"

Kazalar nedeniyle her gün bir çocuğu ambulansla hastaneye gönderdiklerini söyleyen Esnaf Ali Aslan, "Bu yolda günlük kaza oluyor. Burası bir okul geçidi. Fakat her gün bir çocuğu ambulansla hastaneye gönderiyoruz. Buraya yetkililer tarafından çözüm bulunmasını istiyoruz. Üst geçit, sinyalizasyon konularak önlem alınabilir. Bıktık, her gün bir çocuğu hastaneye gönderiyoruz. Bu yolda trafik yoğunlaştığı için 5 yıldır bu şekilde kazalar oluyor" diye konuştu.

Kazalar kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hızla seyreden araçların karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptığı, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencilere çarptığı görüntüler yer aldı.