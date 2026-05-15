Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Gaziantep'te 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 47 ADT 474, 33 BCF 371 ve 59 AEL 795 plakalı tırlar ile 38 ES 588 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde 3 tır ile 1 aracın karıştığı zincirleme kazada 33 BCF 371 plakalı tırın sürücüsü Hamdullah B.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazada devrilen tırların yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı