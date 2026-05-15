Haberler

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 47 ADT 474, 33 BCF 371 ve 59 AEL 795 plakalı tırlar ile 38 ES 588 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde 3 tır ile 1 aracın karıştığı zincirleme kazada 33 BCF 371 plakalı tırın sürücüsü Hamdullah B.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazada devrilen tırların yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Düzgün Baba'da skandal kazı! İnceme başlatıldı, muhtarın işine son verildi

Düzgün Baba'da skandal kazı! Muhtarın işine son verildi
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu