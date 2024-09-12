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Gaziantep'te yorgun mermiyle hayatını kaybeden genç

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Suriye tarafından atıldığı iddia edilen yorgun mermi, bir genç vatandaşın hayatına mal oldu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir vatandaş, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi ile hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde son günlerde yorgun mermi tedirginliği yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye tarafından hangi amaçla ve nasıl ateşlendiği bilinmeyen çok sayıda yorgun mermi Karkamış ilçesinde pek çok noktaya isabet etti. İddiaya göre, yorgun mermilerden biri ise Fırat Nehri kenarında oturan Mehmet Caymaz'ın (19) göğüs bölgesine isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan genç ağır yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Caymaz, durumunun ağırlaşması üzerine Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Caymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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