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Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünde dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 3 kilo 250 gram esrar bulundu. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uygulama noktasında durdurulan ve dedektör köpeğin tepki yolcu otobüsünde 3 kilo 250 esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması esnasında yolcu otobüsü durduruldu. Dedektör köpeğin tepki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 3 kilo 250 esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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