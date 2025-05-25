Gaziantep'te Yetkisiz Çakar ve Abart Egzoz Denetimi: Cezalar Kesildi

Gaziantep'te Yetkisiz Çakar ve Abart Egzoz Denetimi: Cezalar Kesildi
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Gaziantep'nde yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullanan bir araca 138 bin TL, abart egzozlu bir araca ise 9 bin TL ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te yetkisiz çakar kullanan bir araç ile abart egzoz kullanarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran bir başka araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz ve yetkisiz çakar kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde, Araban ilçesi Çevreyolu Caddesi'nde yasalara uygun olmayan çakar kullandığı tespit edilen araç sahibine 138 bin 172 TL cezai işlem uygulandı. Bahse konu araç 30 gün süreyle otoparka çekilirken sürücü şahsın ehliyeti de 30 gün süre ile geri alındı.

Kent merkezinde yapılan denetimde ise abart egzoz bulundurarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran aracın sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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