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Gaziantep'te Yaşlı Adam Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yaşlı Adam Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Çetin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay üzerine sağlık ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini evinde buldu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Çetin'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği evde yaşlı adam hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenhdi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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