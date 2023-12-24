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Gaziantep'te yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi

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Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 231 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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