Gaziantep'te yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 231 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP