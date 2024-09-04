Gaziantep'te yapılan çember operasyonlarında 193 şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 193 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ağustos ayında çok sayıda "çember" operasyonu yaptı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 193 şahıs yakalandı

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP