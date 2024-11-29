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Gaziantep'te Yangın: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yangın: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te meydana gelen ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenirken, 75 yaşındaki Nuri Güngör hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 75 yaşındaki Nuri Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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