Gaziantep'te istinat duvarı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'te yoğun yağış sonrasında 4 bloklu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Şans eseri yaralanan olmadı, ancak 3 araç duvar altında kaldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duvarın bir anda çökme anları yer alırken şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 3 araç duvar altında kaldı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonrası büyük panik yaşayan site sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çöken duvar altında herhangi bir vatandaşın kalmadığı ancak üç araç ve 2 dairenin duvar altında kalarak hasar gördüğü tespit edildi.

Duvarın çökme anı kamerada

Yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duvarın bir anda çökmesi ve park halindeki 3 aracın çöken enkaz altında kalma anları yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların panikle etrafa kaçışması ve yoğun toz bulutu da dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
