Gaziantep'te Yağış Nedeniyle Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kazaya yoğun yağış sonrası kayganlaşan yol neden oldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında yağış nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otoyolun batı ve kuzey kesimleri trafiğe kapatıldı

Feci kazanın ardından yeni olumsuzlukların önüne geçebilmek için otoyolunun batı ve kuzey kesimleri arasındaki trafik akışı tamamen durduruldu. Otoyoldaki Gaziantep- Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa istikametlerine yönelik trafik akışı ise D-400 karayoluna yönlendirildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
