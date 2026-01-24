Haberler

Kezzaplı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

Kezzaplı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir kadın, boşandığı eski kocası tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir kadın, boşandığı eski kocası tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda tedavi edilirken, saldırgan eski koca ise polise teslim olduktan sonra tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi. Eve girer girmez S.Ç'li bağlayan eski koca A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. ise daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı

Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi yarım kaldı
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare