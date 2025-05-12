Gaziantep'te Traktör Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Salih Demir (22) idaresindeki traktör yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin yakınları gözyaşı dökerken, cenaze olay yerindeki incelemeler sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen gencin Tınazdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Demir'in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP