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Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti.

Gaziantep'te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Oğuzeli-Karkamış yolu kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde araçların birinde bulunan Cuma K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Cuma K.'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİYAZİ DEMİR - 3.Sayfa
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