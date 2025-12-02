Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Sikke Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramda tarihi eser niteliğinde 28 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu Nizip ilçesinde M.T., E.T. ve M.R.T. isimli şahısların aracı durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye çalışılan 28 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 6 adet metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP