Gaziantep'te 195 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şahıs suçüstü yakalandı, 195 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.K. isimli şahıs, tarihi eserleri piyasaya sürmek üzereyken suçüstü yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 195 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı