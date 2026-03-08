Haberler

Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı operasyonda 179 sikke ve 29 obje ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan operasyon çerçevesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 179 adet tarihi eser sikke ile 29 adet obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

