Gaziantep'te Tanker Patlaması: İşçi Ağır Yaralandı

Gaziantep'te Tanker Patlaması: İşçi Ağır Yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir ayçiçek yağı fabrikasında, sigara içen bir işçinin tanker kapağını açması sonucu meydana gelen patlamada işçi ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ağzında sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Metrelerce savrularak yere düşen işçi ağır yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayçiçek yağı fabrikasında bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. İşçinin metrelerce savrularak ağır yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bekir A. isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

Metrelerce savrularak yere düşen işçi ağır yaralandı

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
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