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Gaziantep'te otomobil takla attı: 9 yaralı

Gaziantep'te otomobil takla attı: 9 yaralı
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Gaziantep-Nizip karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, 8'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip E90 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 AJH 220 plakalı otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 baba ile 8 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep'ten bölgeye yönlendirilen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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