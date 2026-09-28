Gaziantep’te şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep'te yol kenarına bırakılan çanta, bomba paniğine neden oldu. Geniş güvenlik önlemleri sonrası bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında sahipsiz bir çanta görüp durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi.

Şüpheli çanta büyük bir gürültüyle patlatıldı

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile tedbir aldıktan sonra şüpheli çantayı fünye ile uzaktan patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan ve patlama anları kameraya yansıyan çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı