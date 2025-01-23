Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçlusu Yakalandı
Gaziantep'te silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yavuzeli ilçesindeki saklandığı adreste yapılan operasyonda gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z. isimli şahıs, Yavuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP