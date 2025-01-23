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Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçlusu Yakalandı
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Gaziantep'te silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yavuzeli ilçesindeki saklandığı adreste yapılan operasyonda gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z. isimli şahıs, Yavuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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