Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 25 Tutuklama
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan helikopter destekli operasyonda silahlı suç örgütüne yönelik 50 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 25'i tutuklandığı bildirildi.
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından silahlı suç örgütüne yönelik helikopter destekli yapılan operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 23 örgütsel eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 50 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 50 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa