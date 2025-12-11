Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırılar sonrası, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerine silahla ateş eden şahısları yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi, bulundukları adreslerde yakalandı. Yakalananların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 84.66 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa