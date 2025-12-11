Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerine silahla ateş eden şahısları yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi, bulundukları adreslerde yakalandı. Yakalananların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 84.66 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP