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Gaziantep'te 4 afet ruhsatsız silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep'te 4 afet ruhsatsız silah ele geçirildi: 2 gözaltı
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Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 tüfek, 1 tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasadışı silahlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 44,8 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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