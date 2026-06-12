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Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, sahte satış ilanları ve icra dosyası kapatma vaadiyle 158 bin 674 TL dolandırdığı belirlendi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Mayıs ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda, internet sitelerinde sahte satış ilanları ve icra dosyası kapatma vaadiyle vatandaşları toplam 158 bin 674 TL dolandıran 16 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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