Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: Bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep'te servisin çarptığı panelvan tipi araçtaki kadın hayatını kaybetti, feci kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Aralık günü Şehitkamil ilçesi kırsal Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis kavşakta, 27 KL 446 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen panelvan araca çarptı. Feci kaza sonrası araçlar savrularak devrilirken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbara bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken panelvan tipi araçta bulunan bir kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta farklı yönlerden gelen servis ile panelvan tipi aracın hızla çarpışma ve sonrasında araçların savrularak devrilme anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP