Gaziantep'te Şantiyede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Gaziantep'te Şantiyede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rezerv alanı şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin hızla yayıldığı şantiyede zaman zaman patlamalar yaşandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şantiyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Nurdağı ilçesi, Atatürk Mahallesi'nde rezerv alanı şantiyesinde bir şirketin deposuna ait malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede şantiyeyi sardı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
