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Gaziantep'te Sahte Alkol Kullanımı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Sahte Alkol Kullanımı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde sahte alkol şişeleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te evinde ölü bulunan 52 yaşındaki bir şahsın sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpta yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı giderek artarken Gaziantep'te sahte alkol nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınları ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde ölü bulundu, sahte alkol şişelerine rastlandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Günebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın evinde yapılan incelemelerde ise sahte alkolün konulduğu pet şişelere rastlandı. Günebakan'ın cenazesi, olay yeri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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