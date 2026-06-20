Gaziantep'te parklarda huzur uygulaması: 135 sürücüye 847 bin TL ceza

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklar ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası uygulandı. Aranan bir şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki gün içerisinde gerçekleştirilen "Huzurlu Parklar" uygulamasında binlerce kişi ve araç denetlendi. Uygulama kapsamında 6 bin 360 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 366'sı motosiklet olmak üzere toplam bin 92 araç kontrol edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı