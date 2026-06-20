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Gaziantep'te parklarda huzur uygulaması: 135 sürücüye 847 bin TL ceza

Gaziantep'te parklarda huzur uygulaması: 135 sürücüye 847 bin TL ceza
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Gaziantep'te polis ekiplerinin son iki günde gerçekleştirdiği 'Huzurlu Parklar' uygulamasında 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası kesildi, bir aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklar ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası uygulandı. Aranan bir şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki gün içerisinde gerçekleştirilen "Huzurlu Parklar" uygulamasında binlerce kişi ve araç denetlendi. Uygulama kapsamında 6 bin 360 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 366'sı motosiklet olmak üzere toplam bin 92 araç kontrol edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 135 sürücüye toplam 847 bin 807 lira idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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