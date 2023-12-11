Gaziantep'te Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak refüje uçtu. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Karkamış Nizip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Kazcı idaresindeki 27 AEA 458 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü Nurettin Kazcı ve annesi Hidayet Kazcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan anne Hidayet Kazcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GAZİANTEP