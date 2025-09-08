Gaziantep'te Okul Güvenliği İçin Yoğun Denetim

Gaziantep'te jandarma ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde 238 personelin katılımıyla 534 okul önü-çevresi ve yaya geçitlerinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde sorumluluk sahasındaki 534 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde yoğun denetimler yaptı. Denetimlere 56 jandarma asayiş timi, 13 jandarma trafik timi, 168 güvenli okul koordinasyon görevlisi ve 69 araç ile 238 personel katıldı.

Denetimler çerçevesinde, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alınarak, okul servis araçlarının kontrolü sağlandı, yönetmeliğe uygun olmayan 3 okul servis aracı trafikten men edildi. - GAZİANTEP