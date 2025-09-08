Haberler

Gaziantep'te Okul Güvenliği İçin Yoğun Denetim

Gaziantep'te Okul Güvenliği İçin Yoğun Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlangıcında 534 okul önünde ve çevresinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 okul servis aracı trafikten men edildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde 238 personelin katılımıyla 534 okul önü-çevresi ve yaya geçitlerinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde sorumluluk sahasındaki 534 okul önü ve çevresi ile yaya geçitlerinde yoğun denetimler yaptı. Denetimlere 56 jandarma asayiş timi, 13 jandarma trafik timi, 168 güvenli okul koordinasyon görevlisi ve 69 araç ile 238 personel katıldı.

Denetimler çerçevesinde, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alınarak, okul servis araçlarının kontrolü sağlandı, yönetmeliğe uygun olmayan 3 okul servis aracı trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gruptan ayrılan Gürsel Tekin'in sağ kolu, öfkeli kalabalıktan dayak yedi

Gürsel Tekin'in sağ kolunu dövdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak Kedisi kanalının kurucusu Ebru Uzun Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Fenomenlere peş peşe gözaltı! Emniyet'e götürülüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.