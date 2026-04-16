İslahiye'de okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından, birçok il ve ilçede olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından İslahiye'de merkezde bulunan 31 okul başta olmak üzere, toplam 71 mahalledeki okullarda güvenlik tedbirleri alındı. Merkezde emniyet güçleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yaptı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye alınan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetimler gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere okul çevrelerinde görev alan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması ve durum kontrolleri yaptı. - GAZİANTEP

