İslahiye'de okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı. 71 mahalledeki okullarda emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından, birçok il ve ilçede olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından İslahiye'de merkezde bulunan 31 okul başta olmak üzere, toplam 71 mahalledeki okullarda güvenlik tedbirleri alındı. Merkezde emniyet güçleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yaptı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye alınan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetimler gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere okul çevrelerinde görev alan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması ve durum kontrolleri yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
