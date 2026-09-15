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Gaziantep’te okul çevrelerinde güvenlik denetimi

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Gaziantep’te okulların açılmasıyla okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri güvenlik uygulaması yaptı.

Gaziantep'te okulların açılmasıyla okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri güvenlik uygulaması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasının ardından okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekiplerin, okul çevrelerinde yaptığı güvenlik uygulamalarında bin 487 şahıs ve 86 servis aracı sorgulandı, 97 park ve 40 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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