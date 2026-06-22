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Gaziantep'te yoğun trafikte tehlikeli motosiklet yolculuğu

Gaziantep'te yoğun trafikte tehlikeli motosiklet yolculuğu
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Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü, D-400 karayolunda motosikletin üzerine uzanarak seyretti. Tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gaziantep'te bir sürücü, kullandığı motosikletin üzerine uzanarak trafikte seyretti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu ise başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinde uzanarak trafikte hareket etti. Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda yaşanan olayda, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan tehlikeli hareket, yolda bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün o şekilde hareket ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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