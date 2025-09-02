Gaziantep'te Meşrubat Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te bir meşrubat yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karkamış-Nizip kara yolu kırsal Gevence Mahallesi yalınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Halil K. idaresindeki meşrubat yüklü tır direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak devrildi. Kaza sonrası yolu kapatan tırdaki meşrubatlar yola savrulurken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Halil K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

