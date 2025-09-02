Gaziantep'te Meşrubat Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karkamış-Nizip kara yolu kırsal Gevence Mahallesi yalınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Halil K. idaresindeki meşrubat yüklü tır direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak devrildi. Kaza sonrası yolu kapatan tırdaki meşrubatlar yola savrulurken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Halil K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP