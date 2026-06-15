Gaziantep'te kavşakta mendil satarken bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep'te eşiyle kavşakta mendil satarken satarken laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı 2 zanlının bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle beraber kavşakta mendil ve su satarak geçimini sağlayan Mustafa Kayhan (36), motosikletiyle ışıkta bekleyen Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslarla laf atma meselesi nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslar tarafından bacağından bıçaklanan bir kız çocuğu babası Mustafa Kayhan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kayhan, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı 2 şahıs, suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlıları Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslar, suç aleti bıçakla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı