Haberler

Gaziantep'te kavşakta mendil satarken bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep'te kavşakta mendil satarken bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te eşiyle kavşakta mendil satan Mustafa Kayhan, laf atma meselesi yüzünden tartıştığı iki zanlının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Zanlılar suç aletiyle yakalandı.

Gaziantep'te eşiyle kavşakta mendil satarken satarken laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı 2 zanlının bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle beraber kavşakta mendil ve su satarak geçimini sağlayan Mustafa Kayhan (36), motosikletiyle ışıkta bekleyen Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslarla laf atma meselesi nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslar tarafından bacağından bıçaklanan bir kız çocuğu babası Mustafa Kayhan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kayhan, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı 2 şahıs, suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlıları Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslar, suç aleti bıçakla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünlerde kiralık nikah memuru dönemi! Ücreti 23 bin liraya kadar çıkıyor

Düğünlerde yeni dönem! Ücreti 23 bin lirayı buluyor
Polis kovalamasında yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Polis kovalaması ölümle bitti
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar