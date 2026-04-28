Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs takla attı

Gaziantep'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp devrilen minibüsteki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Nurdağı-Hassa kara yolu İslahiye çevre yolu Otogar kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Yabancı uyruklu H.A. (32) yönetimindeki Hyundai marka, 27 MA 8402 plakalı minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

