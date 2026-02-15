Haberler

Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te konut dokunulmazlığını ihlal ve bilişim suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezasıyla aranan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, konut dokunulmazlığını ihlal ve bilişim suçlarından hakkında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ve ve F.K. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
