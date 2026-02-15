Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te konut dokunulmazlığını ihlal ve bilişim suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, konut dokunulmazlığını ihlal ve bilişim suçlarından hakkında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ve ve F.K. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP